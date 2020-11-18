غدًا.. عرض حكاية "فرق توقيت" ضمن حكايات مسلسل "نمرة اتنين"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضحت الفنانة شيرين رضا، عن موعد عرض حكاية "فرق توقيت" المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "نمرة اتنين"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شيرين رضا البرومو الخاص المسلسل، وعلقت عليه قائلة:" الفرص مبتضعش بس لما بنتأخر عليها، ساعات بنوصل بدري مبنلقيهاش، المشكلة في التوقيت، قصة فرق توقيت من نمرة اتنين إبتداءً من الخميس على شاهد VIP".


مسلسل"نمرة اتنين" بطولة منى زكي، منة شلبي، نيللي كريم، أمينة خليل، إياد نصار، عادل كرم، صبا مبارك، ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، آسر ياسين، أروى جودة.

يشمل مسلسل "نمرة اتنين" على خمس مؤلفين وهم مريم نعوم، وائل حمدي، سارة طيبة، آدم عبد الغفار، سما عبدالخالق، و8 مخرجين هم طارق العريان، تامر محسن، محمد شاكر خضير، هادي الباجوري، هاني خليفة، آدم عبد الغفار، أحمد النجار، يسري نصر الله.

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