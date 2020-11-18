ننشر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020.. اعرف الخطوات لمعرفة فاتورة شهر نوفمبر





ننشر ط ريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020.. اعرف الخطوات لمعرفة فاتورة شهر نوفمبر





الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020 قبل انتهاء كل شهر تزداد عملية البحث عبر محرك البحث جوجل من قبل المواطنين لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء استعدادا لجمع المبلغ في أقرب وقت ليكوت متاح عند تحصيل الفاتورة الشهرية من قبل محصل النور، خاصة وأن الظروف الحياتية الراهنة في حاجه ماسه أن يتم توفير في استهلاك الكهرباء خاصة وأن أسعار شرائح الاستهلاك قد ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي، والتي تعد خطوة من الدولة من التقليل من الضغط على الموازنة العامة والحفاظ على الطاقة الكهربائية في مصر.





كيفيه الاستعلام عن فاتوره الكهرباء

يمكن لأي شخص الدخول على موقع شركه الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط لمعرفة قيمة فاتوره الكهرباء بمجرد كتابة رقم العداد الخاص وكتابة البيانات الأخرى التي تظهر على الشاشة فور الدخول على الموقع الضغط على خانة عرض عرض الفاتوره، و هناك خدمات اخرى على الموقع تقدمها الشركة حول سداد فاتورة الكهرباء يمكن للأشخاص التاكد من صحة فاتورة الكهرباء بطريقة سهله وهو الدخول قراءة عداد الكهرباء و في حال عدم صحتها التقدم بشكوى.





دفع فاتوره كهرباء شهر نوفمبر 2020

قدمت وزارة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة برنامج جديد وهو القراءة الموحد بجانب فكرة التحول الرقمي والتي من شأنها أن تقلل الأخطاء الواردة أثناء قراءة الفواتير.





خطوات الاستعلام على فاتوره الكهرباء الشهرية

أولا : الضغط على هذا الرابط بمجرد الدخول ستظهر خيارين اختيار الأول هو معرفة كميه الاستهلاك والاختبار الثاني حساب كمية الاستهلاك نوع العداد هل هو منزلي ام تجاري اختيار ادخال قراءه العداد الجديده اخر قراءه ادخال تلك البيانات يتم عرض كميه الاستهلاك هنا لابد من الاخذ في الاعتبار قيمه الفاتوره غير شامل رسوم النظافة وأي إضافات أخرى والتي تشمل الدمغات أو أقساط متأخرة.



