أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 18-11-2020 .. تاجر يكشف موعد إنخفاض الطماطم

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرار في أسواق الجملة اليوم الاربعاء 18-11-2020، بدع من زيادة المساحات المزروعة منها مشروعات الاستصلاح الزراعي التى تقوم بها الدولة خلال عهد الرئيس السيسي.

وقال مسعد عمر أحد أصحاب أكبر وكالات لتجارة الفاكهة بسوق الجملة 6 أكتوبر، إن أسعار الفاكهة الشتوية لم تشهد تغيرات عن العام الماضي، حيث تراوح سعر كيلو البرتقال البشاير جملة بين 4 إلى 4.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكاكا جملة بين 6 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو، وكيلو الجوافة بين 3 جنيه إل 6.5 جنيه، وكيلو العنب من 3 جنيه إلى 5 جنيه".

وعن أسعار الخضراوات، أكد" مسعد"، أنها مستقرة هى الأخرى فيما عدا الطماطم التى ارتفعت أسعارها إلى 13 جنيه، وهو أمر طبيعي في هذا التوقيت من كل عام بسبب نقص إنتاجية المحصول، متوقعا أن تعود إلى اسعارها الطبيعية بحلول نهاية شهر نوفمبر.







