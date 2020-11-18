أسعار اليورو والجنيه الاسترليني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18-11-2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار العملات الأجنبية من يورو وجنيه استرليني  استقرا في  البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-1-2020، وسط توافر المعروض منا.

اسعار اليورو  الأربعاء 18-11-2020 :

سجل سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 18-11-2020،  نحو 18.49 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان،  وبلغ سعر صرف اليورو في بنوك كلا من  عودة  والبنك المصري الخليجي  والبنك الأهلي الكويتي  نحو 18.46 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، وفي بنك  التجاري الدولي     بلغ سعر صرف اليورو نحو 18.43 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع،  بينما سجل في البنك العربي الأفريقي سعر 18.36 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

أسعار  الجنية الاسترليني اليوم الأربعاء 18-11-2020:

وافتتح الجنيه الاسترليني تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية  على استقرار في بنوك كلا من  عودة  والبنك الأهلي  الكويتي  ليسجل مستويات 20.65 جنيه للشراء و20.82 جنيه للبيع ،  كما استقر في البنك التجاري الدولى  عند مستويات 20.62 جنيه للشراء و20.79 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 20.64 جنيه للشراء  و20.83 جنيه للبيع.

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