إقالة مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكي

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، حسبما ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر: "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".

وأضاف ترامب: "وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم انهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

وكان ترامب، زعم في تغريدته أن انتخابات 3 نوفمبر "شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة"، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.

ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 يناير.