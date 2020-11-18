أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-11-2020
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:51 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر استقرار سعريا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-11-2020، بعد انخفاضات بقيمة 4 جنيه للجرام حققتها خلال تعاملات الأمس الثلاثاء مع هبوط السعر العالمي للذهب العالمي.
أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم الأربعاء 18-11-2020 :
جرام عيار 21 :821 جنيه.
جرام عيار 18: 703 جنيه.
جرام عيار 24 :948 جنيه.
جنيه الذهب :6568
جنيه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا