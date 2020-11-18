أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-11-2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:51 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-11-2020
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-11-2020
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر استقرار سعريا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-11-2020، بعد انخفاضات بقيمة 4 جنيه للجرام حققتها خلال تعاملات الأمس الثلاثاء مع هبوط السعر العالمي للذهب العالمي.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم الأربعاء 18-11-2020 :

 جرام عيار 21 :821 جنيه.

جرام عيار 18: 703 جنيه.

جرام عيار 24 :948 جنيه.

جنيه الذهب :6568 جنيه.

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