أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-11-2020

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر استقرار سعريا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-11-2020، بعد انخفاضات بقيمة 4 جنيه للجرام حققتها خلال تعاملات الأمس الثلاثاء مع هبوط السعر العالمي للذهب العالمي.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم الأربعاء 18-11-2020 :

جرام عيار 21 :821 جنيه.

جرام عيار 18: 703 جنيه.

جرام عيار 24 :948 جنيه.

جنيه الذهب :6568 جنيه.