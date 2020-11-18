أسعار صرف الدولار في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18-11-2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
محمد عصام
Advertisements

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك، اليوم الاربعاء 18-11-2020، استقرار سعريا بعد تراجعات محدودة شهدتها في تعاملات أمس؛ ليواصل العملة المحلية تحسنها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام.

 

 

اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الأربعاء 18-11--2020:

 

وأفتتح سعر صرف الدولار تعاملات اليوم الاربعاء 18-11-2020، على سعر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولى بعدما أنخفض في تعاملات الأمس بقيمة 2 قرشا في نفس البنك، كما استقر في بنوك كلا من  كريدي أجريكول  وبنك الاسكندرية  والمصرف المتحد عند مستويات 15.58 جنيه  بعدما خسر قرشا في تعاملات الأمس.

 

وفي البنك الأهلي ومصر  استقر سعر صرف الدولار عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

 

ويواصل الدولار تحقيق خسائر قوية أمام الجنيه المصري مع تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد، وإقبال المستثمرين على شراء الجنيه مقابل الدولار  وهو ما شهده الطرح الأخير لأذون الخزانة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار اليوم الأربعاء سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه أسعار صرف الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

فريق غير متوقع يخطط لضم الحضري

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-10-2018

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3-10-2018 في ختام تعاملات البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-1-2019 بختام التعاملات الصباحية

عاجل.. الدولار يتراجع 20 قرشًا في البنوك

مع إستلام مصر الشريحة الخامسة لقرض "صندوق النقد".. تراجع في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6/2/2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

06:41 ص

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

08:22 ص

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

03:41 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»