أنغام بعد تعاونها مع فهد عافت في ألبومها الأخير "مزح": "لم أكن أتخيل أنني سأسعد بغناء نص من نصوصه العبقرية"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عبرت الفنانة أنغام، عن سعادتها الكبيرة بسبب تعاونها في ألبومها الغنائى الأخير "مزح" مع الملحن السعودي سهم، والشاعر الغنائي فهد عافت، وقامت بتوجيه رسالة لهما، من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وجهت أنغام رسالة لسهم من خلال تغريدة كتبت فيها:"موهوب موهبة غير عادية، مبدع، مجدد طاقة موسيقية فنية كبيرة، شغوف بالموسيقى وكأنها روحه، عن سهم أتحدث، العمل معك متعة كبيرة".

وتابعت أنغام قائلة: "فهد عافت، الشاعر الفذ والمثقف الكبير، كتب عنى منذ سنين طويلة كلامًا جميلًا لازلت أذكره حتى الآن، ولم أكن أتخيل حينها أننى سأسعد بغناء نص من نصوصه العبقرية، شكرًا فهد عافت".

وفي سياق آخر، طرحت أنغام مؤخرًا ألبومها الجديد "مزح"، وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين منهم سهم و صادق الشاعر، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذي قدم أغنية "مزح"، كما أنه شارك فى الألبوم بخمس أغنيات، وهى "أناني"، "طاولة"، "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه".


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