هيئة الدواء الأمريكية توافق على أول جهاز للاختبار الذاتي لكورونا في المنزل

صادقت هيئة الدواء الأميركية على أول جهاز للاختبار الذاتي لكورونا في المنزل، كما أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



