عاجل.. جيش الاحتلال: استهدفنا موقعا سريا لاستضافة بعثان إيرانية في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، استهداف 8 أهداف نوعية تابعة لإيران في سوريا، منها مقر قيادة رئيسي للقوات الإيرانية قرب مطار دمشق.





وقال جيش الاحتلال في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إنه استهدف موقعا سريا لاستضافة بعثات إيرانية رفيعة المستوى، واستهدف قيادة الفرقة السابعة التي تضم عناصر فيلق القدس الإيراني، وبطاريات صواريخ أرض جو متقدمة جنوب سوريا.





كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن قبل قليل، أنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للنظام السوري، ومواقع تابعة لفيلق القدس، في سوريا، وفقا لما أفادت بذلك قناة العربية في خبر عاجل.





إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 3 عسكريين وإصابة جندي قي هجوم من قوات الاحتلال على دمشق.



