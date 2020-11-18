محمد سلام ينضم لقائمة أبطال فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوي

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تعاقد الفنان محمد سلام على بطولة فيلم "ماما حامل" مع الفنانة ليلى علوي، ويُجسد خلال الأحداث دور كوميدي، والفيلم من المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على باقي الأبطال، واختيار أماكن التصوير.



والفيلم يشهد عودة ليلى علوى للسينما بعد غياب استمر لمدة أربعة سنوات، ويُشاركها في بطولته بيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



وفي سياق آخر، يشارك محمد سلام حاليًا في فيلم "وقفة رجالة"، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف هيثم دبور، بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي، إيمان السيد.







