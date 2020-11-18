البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية لمنطقة جديدة

وافق البرلمان التركي، على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.





وقدمت الرئاسة التركية، يوم الاثنين، مذكرة إلى البرلمان، للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان.





وبموجب المذكرة، تطالب الرئاسة التركية البرلمان بالموافقة على منح تصريح لمدة عام واحد، بموجب المادة 92 فى الدستور، من أجل إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية للتحرك لتأدية مهام المركز المشترك.



