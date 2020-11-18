عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، أنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للنظام السوري، ومواقع تابعة لفيلق القدس، في سوريا، وفقا لما أفادت بذلك قناة العربية في خبر عاجل.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 3 عسكريين وإصابة جندي في هجوم من قوات الاحتلال على دمشق.

وأكدت وكالة الأنبا السورية، أن الدفاع الجوي السوري يتصدى "لعدوان إسرائيلي" في سماء منطقة دمشق.

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