قرار جديد من الاتحاد الإيطالي بشأن مصير مانشيني مع المنتخب

اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرار جديد في الساعات القليلة الماضية بشأن مصير روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الأول الفترة المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن الاتحاد الإيطالي ينوي تجديد عقد مانشيني الفترة المقبلة لضمان استمراره مع المنتخب لوقت أطول.





وأكدت التقارير أن الاتحاد الإيطالي راض بشكل كبير عن مستوى منتخب إيطاليا تحت قيادة مانشيني لذلك يرى أن الخيار الأفضل هو استمراره لوقت أطول.





وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الإيطالي ينوي تجديد عقد مانشيني إلى ما بعد كأس العالم قطر 2022 ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.