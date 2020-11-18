ميدو: حسام البدري ضحى بنفسه لاستكمال الدوري

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة، ضحى بنفسه والمنتخب من أجل استكمال بطولة الدوري.

 

وتابع في تصريحات له عبر برنامجه أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "على الرغم من البداية البطيئة والسيئة للمنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري في تصفيات الأمم الافريقية، ولكن المطلوب من مباراتي توجو تحقق وهو الحصول على الـ6 نقاط".

 

وواصل، "الفوز علي توجو بثلاثية هو الأهم للكابتن حسام البدري واللاعبين، وأمر طبيعي أن تتواجد مصر على صدارة المجموعة".

 

وفاز منتخب مصر على نظيره توجو، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

.................

أخبار تهمك

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

بعد اتهامه بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة جديدة عن الواقعة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

06:41 ص

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

03:41 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»