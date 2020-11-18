أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

علق أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني على الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب على يد نظيره إسبانيا في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في بطولة دوري أمم أوروبا.





واستطاع منتخب إسبانيا أن يفوز على نظيره ألمانيا بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أمم أوروبا.





وقال بيرهوف في تصريحات صحفية متحدثا عن مباراة الأمس: " علينا أن نستوعب هذه الهزيمة أولاً ، وسيستغرق الأمر بعض الوقت ، حيث سارت الأمور بشكل غريب وفقدنا الكرة بسهولة وانهار الفريق تمامًا".





وأضاف :" هذا لا ينبغي أن يحدث لنا ، لم نتدخل أو نحافظ على الاستحواذ على الكرة ،علينا أن نتعلم من الأمر ونستخلص نتائج جيدة من درس الليلة ".





واختتم :"عندما يتعلق الأمر بمدرب المنتخب الوطني ، عليك التفكير والتحليل من بطولة إلى أخرى ، نريد تحقيق الحد الأقصى في بطولة يورو العام المقبل، ما زلنا نثق في يواكيم لوف ، بلا شك".