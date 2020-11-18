حسني عبد ربه: البدري يسعى لكتابة تاريخ جديد في الكرة المصرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


طالب حسني عبد ربه، نجم نادي الإسماعيلي، وسائل الإعلام ونجوم مصر القُدامى بأن تقدم الدعم الكافي لمدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم حسام البدري، مشيرا إلى أنه لابد أن يتم الابتعاد عن "النقد الهدام".

 

وتابع في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لمست أن الكابتن حسام البدري يرغب في صناعة تاريخ لنفسه وبناء جيل جديد للمنتخب الوطني، ومباراة توجو كانت البداية لهذا المشوار".

 

وواصل، "بعد إعلان التشكيل أمام توجو، انتباني بعض الخوف بسبب كثرة التغييرات في القائمة، ولكن ما رأيته في المباراة أعطاني ثقة كبيرة بعد أداء اللاعبين من صافرة البداية".

 

واستكمل، "الفوز على توجو بهذا الأداء القوي كان مهم لإعادة ثقة الجماهير بالمنتخب، وهو انتصار معنوي أكثر من أي شئ آخر".

 

وأضاف، "الأداء الذي ظهر عليه المنتخب، أعطي رسالة هامة بأن المنتخب المصري قادر على العودة السريعة وبقوة".

 

ووجه عبدربه انتقادا لحسام البدري بسبب عدم لعب مباريات ودية دولية، مؤكدًا أن ذلك أدى لظهور سلبيات منتخب مصر أمام توجو.

 

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، فاز على نظيره توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة، ثم كرر فوزه بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" الصحة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ أقل من ساعتين

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

03:41 ص

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" الصحة تكشف التفاصيل

12:18 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»