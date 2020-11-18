حسني عبد ربه: البدري يسعى لكتابة تاريخ جديد في الكرة المصرية





طالب حسني عبد ربه، نجم نادي الإسماعيلي، وسائل الإعلام ونجوم مصر القُدامى بأن تقدم الدعم الكافي لمدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم حسام البدري، مشيرا إلى أنه لابد أن يتم الابتعاد عن "النقد الهدام".

وتابع في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لمست أن الكابتن حسام البدري يرغب في صناعة تاريخ لنفسه وبناء جيل جديد للمنتخب الوطني، ومباراة توجو كانت البداية لهذا المشوار".

وواصل، "بعد إعلان التشكيل أمام توجو، انتباني بعض الخوف بسبب كثرة التغييرات في القائمة، ولكن ما رأيته في المباراة أعطاني ثقة كبيرة بعد أداء اللاعبين من صافرة البداية".

واستكمل، "الفوز على توجو بهذا الأداء القوي كان مهم لإعادة ثقة الجماهير بالمنتخب، وهو انتصار معنوي أكثر من أي شئ آخر".

وأضاف، "الأداء الذي ظهر عليه المنتخب، أعطي رسالة هامة بأن المنتخب المصري قادر على العودة السريعة وبقوة".

ووجه عبدربه انتقادا لحسام البدري بسبب عدم لعب مباريات ودية دولية، مؤكدًا أن ذلك أدى لظهور سلبيات منتخب مصر أمام توجو.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، فاز على نظيره توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة، ثم كرر فوزه بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.