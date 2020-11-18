البرازيل تقهر أوروجواي بثنائية وتتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

حقق منتخب البرازيل فوزا ثمينا على أوروجواي في لقاء جمع بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

 

افتتح راقصي السامبا التسجيل في الدقيقة 34 بهدف حمل امضاء نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، أرثور ميلو، قبل أن يضيف ريتشارلسون الهدف الثاني عند حدود الدقيقة 45.

 

وتعرض كافاني نجم أوروجواي للطرد في الشوط الثاني، ليغادر الميدان في الدقيقة 71، مع العلم أن لويس سواريز لم يخض اللقاء بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

بهذا الفوز يرتفع رصيد البرازيل للنقطة 12 في صدارة التصفيات بحصد العلامة الكاملة حتى الآن دون تعادل أو خسارة، بينما توقف رصيد أوروجواي عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

أخبار تهمك

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

"هتبات معانا يومين وترجع".. التحقيقات تكشف سر مذبحة حدائق الأهرام

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" الصحة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير الفيراري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 10 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" الصحة تكشف التفاصيل

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

10:35 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»