البرازيل تقهر أوروجواي بثنائية وتتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

حقق منتخب البرازيل فوزا ثمينا على أوروجواي في لقاء جمع بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

افتتح راقصي السامبا التسجيل في الدقيقة 34 بهدف حمل امضاء نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، أرثور ميلو، قبل أن يضيف ريتشارلسون الهدف الثاني عند حدود الدقيقة 45.

وتعرض كافاني نجم أوروجواي للطرد في الشوط الثاني، ليغادر الميدان في الدقيقة 71، مع العلم أن لويس سواريز لم يخض اللقاء بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

بهذا الفوز يرتفع رصيد البرازيل للنقطة 12 في صدارة التصفيات بحصد العلامة الكاملة حتى الآن دون تعادل أو خسارة، بينما توقف رصيد أوروجواي عند النقطة السادسة في المركز الخامس.