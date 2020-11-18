فى ذكري ميلاده.. تعرف على لقب أحمد زكي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، الذى رحل بجسده وبقت أعماله الفنية المميزة ذكري خالدة فى قلوب محبيه وجماهيره.



أطلق عليه "صائد الجوائز"، بسبب كثرة الجوائز التى حصل عليها، لدرجة أنه من كثرتها كان ينساها لدى أصدقائه أو فى سيارات التاكسي يقال أنها تجاوزت الثمانين جائزة محلية وعربية عن أدواره السينمائية، ومن أبرز جوائزه عن أفلامه: "العمر لحظة، شفيقة ومتولي، وراء الشمس، طائر علي الطريق، عيون لا تنام، امرأة واحدة لا تكفي، كابوريا، زوجة رجل مهم، البريء، أرض الخوف، ومعالي الوزير وغيرها، ومنحه الرئيس الأسبق حسني مبارك وسام الدولة من الطبقة الأولى.



وتوفى أحمد زكي بسبب مضاعفات سرطان الرئة، في 27 مارس عام 2005 عن عمر يناهز ال 55 عاماً.

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