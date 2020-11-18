مصرع طالبة جامعية سقطت من أعلى سطح منزلها بالدقهلية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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لقيت طالبة جامعية مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها، في أثناء لهوها مع شقيقها الصغير بقرية ميت لوزة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية. 

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من المدعو "علاء ج م"، 42 سنة سائق "توك توك"، ومقيم قرية ميت لوزة دائرة المركز، بوفاة نجلته أمينة 18 سنة طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، ومقيمة بذات القرية نتيجة سقوطها من أعلى سطح المنزل.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة وبالفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية. 

وبسؤال المبلغ قرر بأنه أثناء قيام نجلته باللعب مع شقيقها الطفل انزلقت قدماها وسقطت أرضا من أعلى سطح الطابق الثالث مما أدى لوفائها على إثر ذلك. 

وورد تقرير مفتش الصحة الذى أفاد، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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