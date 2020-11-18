مدافع المنتخب الأولمبي: مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز شرف لي

قال أسامة جلال لاعب المنتخب الأولمبي أن رحيلي عن نادي إنبي بيد وكيل أعمالي وإدارة النادي وأي لاعب يتمنى أن يلعب في الأهلي ولا يوجد أي شئ رسمي إلى هذا التوقيت.

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة في برنامج اللعيب على قناة mbc أنه شرف لي مفاوضات نادي الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الأيام الماضية ولازال الموضوع لم ينتهي مشدداً على أن رحيله عن نادي إنبي لن يكون الإ بموافقة إدارة النادي .

وتابع أن المنتخب الأولمبي أظهر بشكل جيد في مباراة اليوم أمام البرازيل ، مشيراً إلى أنه سيكون لنا وضع كبير في أولمبياد طوكيو ونسعى لتحقيق مركز لرفع إسم مصر في الأولمبياد.