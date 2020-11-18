انفراد.. محمد عبد الرحمن مديرا فنيا للقنطرة غرب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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أتم مسؤلي نادي القنطرة غرب الاتفاق مع محمد عبد الرحمن المدير الفني السابق لفريق المريخ البورسعيدي لتولى مهمة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث .

هذا وقد علم " الفجر " أن الجهاز المعاون ل " عبد الرحمن " هو عبدالله الشيخ مدير الكرة و هاني السوداني مدرب عام و محمد فلكس مدرب مساعد و جمال اسماعيل مدرب و محمد حسن طبيب و محمد مرسي اداري و سيد عبد الباسط اداري

وكان هاني السوداني قد نجح في الصعود بفريق القنطرة غرب ، حيث قاد الفريق في الموسم وخلال الترقي التي صعد فيها مع فريق الرباط و الأنوار

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