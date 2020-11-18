حريق يلتهم مقدمة سيارة أثناء توقفها بحي الجامعة في المنصورة

نشب حريق هائل بسيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، أثناء توقفها أمام منزل مالكها بحي الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية..





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية اخطارا بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة أثناء توقفها بمنطقة حي الجامعة دائرة قسم شرطة أول المنصورة.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد شبانه رئيس مباحث قسم أول المنصورة وبالفحص تبين نشوب حريق بالسيارة رقم د ب ع ٣٩٥٢ ملاكي - من طراز "كيا بيكانتو" أثناء توقفها أمام منزل مالكها السيد م س 64 سنة بالمعاش مما أدى الى احتراق مقدمة السيارة.





وقال مالك السيارة، إن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمقدمة السيارة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



