بإطلالة بيضاء.. هاجر أحمد تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هاجر أحمد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على إطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أبيض.

واعتمدت على مكياج بسيط أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن هاجر أحمد أحدث ظهور لها من خلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

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