سرس الليان يتعاقد مع لاعب جمهورية شبين والغزل استعداداً للقسم الثاني

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعاقد فريق سرس الليان مع أكثر من لاعب جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعداداً لدوري القسم الثاني 2020-2021.

وحصل الفريق المنوفي على توقيع اللاعب أحمد سعيد سالم لاعب وسط مهاجم فريقا جمهورية شبين وغزل شبين السابق.

وكان اللاعب قد إنضم لغزل شبين في الموسم الماضي قادما من صفوف الجمهورية، قبل التوقيع لسرس الليان لمدة موسمين.

وضم سرس الليان مؤخرا أكثر من لاعب وهم، محمد رمضان حله، نادر النويهي، أحمد عبد الله بيعه، مصطفى صيام، محمد خيري.

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