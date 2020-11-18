بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

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كشف ياسر طربوش، محامي طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، تفاصيل جديدة عن قضية اتهام طبيب الزقازيق بالتحرش، قائلًا إنه تم تأييد الواقعة على أنها فعل فاضح، وليس تحرش، لافتًا إلى أن الفتاة أكدت أنه الطبيب لم يلمسها أو يتحرش بها، ولم يحدث بينهما أي حديث.



وتابع "طربوش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"،المذاع على فضائية "المحور"،: "الطبيب نام من التعب والإعياء وحدثت له عملية إنماء، وكان في حالة عدم إدراك، ولم يرد على الفتاة أثناء حديثها معه عندما فعل ذلك ".



وأضاف أن المتهم أكد أن عملية الإنماء كانت بدون إدراك منه أو قصد، موضحًا أنه من الممكن أن يحصل الطبيب على براءة، وأن يتم حفظ القضية، وأن النيابة العامة هي التي ستحدد الحكم.



وعن عرضهم مبالغ مالية على والدة الفتاة للتصالح، أكد المحامي، أنه لم يحدث، مضيفًا أن الفتاة دمرت مستقبل الطبيب، لافتًا إلى أن والده طبيب، وشقيقه مهندس، والآخر طالب في كلية الحقوق، وأن الفتاة تسرعت في حكمها على الطبيب، وكان يجب عليها أن تعلم حالة الطبيب لأنها طالبة في كلية الطب.



وعلق قائلًا: "الطبيب مش مجنون عشان يعمل كده الساعة 10 الصبح"، موضحًا أن الطبيب يتمتع بسمعة طيبة، وقام بفعل عفوي دون إدراك، ويجب أن يتم الحكم على الأمور بصورة ثانية.



وذكر "طربوش"، أن الحالة النفسية للطبيب سيئة للغاية بسبب حبسه، وسيتم وضعه بمصحة نفسية لتخفيف آثار ما حدث له، مؤكدًا أن الطبيب ليس مجرمًا، وما قام به شيء غير إرداي.

