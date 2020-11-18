"يتكون من 79 طابق".. كل ما تريد معرفته عن البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلن المهندس يسري السلموني، مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن افتتاح البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية في نهاية عام 2022.

وكشف مدير المشروع، تفاصيل البرج الأيقوني، قائلًا إنه يتكون من 79 طابق، الجزء السفلي عبارة عن وحدات مكتبية، لافتًا إلى أن الجزء العلوي فندقي مقسم إلى؛ شقق سكنية، وغرف فندقية تُدار من قبل شركات عالمية.

وأضاف "السلموني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"،المذاع على فضائية "المحور"، أن ارتفاع البرج حوالي 385 متر، ومساحة الدور الأرضي 2400 متر، وتتناقص المساحة كلما ارتفعنا لأعلى، وتصل مساحة آخر الأدوار لـ1200 متر.

وأشار إلى أن البرج سيكون بمثابة برج القاهرة وبرج دبي، وسيكون ضعف ارتفاع برج القاهرة، لافتًا إلى أنه يحاط بمنطقة تجارية وقاعات احتفالات، ويقع في منطقة مدرجة مستوحاة من الحضارة الفرعونية على شكل "زهرة اللوتس".

وتابع أنه يتم العمل 24 ساعة في البرج الأيقوني، موضحًا أن البرج سيكون جزء من منطقة الأعمال المركزية، وسيقوم بخدمتها، وسيكون رمزًا للعاصمة الإدارية.

اقرأ أيضًا..

وكان تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمنت الجولة "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أقيمت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

واستمع الرئيس خلال جولته لشرح عدد من المسئولين بشأن آخر تفاصيل ومستجدات المواقع الإنشائية.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 16 ساعة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ أقل من ساعة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فريق غير متوقع يخطط لضم الحضري

منذ ساعة و 20 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

06:41 ص

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

08:22 ص

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

03:41 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»