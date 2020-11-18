"يتكون من 79 طابق".. كل ما تريد معرفته عن البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

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أعلن المهندس يسري السلموني، مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن افتتاح البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية في نهاية عام 2022.



وكشف مدير المشروع، تفاصيل البرج الأيقوني، قائلًا إنه يتكون من 79 طابق، الجزء السفلي عبارة عن وحدات مكتبية، لافتًا إلى أن الجزء العلوي فندقي مقسم إلى؛ شقق سكنية، وغرف فندقية تُدار من قبل شركات عالمية.



وأضاف "السلموني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"،المذاع على فضائية "المحور"، أن ارتفاع البرج حوالي 385 متر، ومساحة الدور الأرضي 2400 متر، وتتناقص المساحة كلما ارتفعنا لأعلى، وتصل مساحة آخر الأدوار لـ1200 متر.



وأشار إلى أن البرج سيكون بمثابة برج القاهرة وبرج دبي، وسيكون ضعف ارتفاع برج القاهرة، لافتًا إلى أنه يحاط بمنطقة تجارية وقاعات احتفالات، ويقع في منطقة مدرجة مستوحاة من الحضارة الفرعونية على شكل "زهرة اللوتس".



وتابع أنه يتم العمل 24 ساعة في البرج الأيقوني، موضحًا أن البرج سيكون جزء من منطقة الأعمال المركزية، وسيقوم بخدمتها، وسيكون رمزًا للعاصمة الإدارية.



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وكان تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



تضمنت الجولة "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أقيمت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.



واستمع الرئيس خلال جولته لشرح عدد من المسئولين بشأن آخر تفاصيل ومستجدات المواقع الإنشائية.