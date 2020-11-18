القناة يواجة بني سويف وطلائع الجيش ودياً





كما قرر الجهاز الفني للقناة بقيادة تامر مصطفى، مواجهة فريق طلائع الجيش عصر الخميس، ضمن برنامج الإعداد، قبل إنطلاق المباريات الرسمية.





وضم القناة مؤخرا أكثر من لاعب جديد منهم محمد شريف، وعبد العزيز الشاعر، محمود القط، عبوده عبد الغفار، ومحمود عقل وشاذلي جابر وجون مانجا.





يخوض الفريق الكروي الأول بنادي القناة، مباراة ودية عصر اليوم الأربعاء، أمام فريق بني سويف، ضمن استعداداتهما لخوض دوري القسم الثاني بالموسم الجديد 2020-2021.