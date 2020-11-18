أمنة نصير يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم (فيديو)

قالت الدكتورة أمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن زواج المسلمة من غير المسلم أمر جائز، والمقصود بغير المسلم في هذه الحالة أهل الكتاب من الديانة المسيحية واليهودية، وليس المشركين أو من يعبد الاصنام.





وتابعت "نصير"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن غير المسلم إذا لم يجبر المسلمة بعد الزواج على تغير دينها أو منعها من الذهاب إلى المسجد أو قراءة القرآن أو أداء الصلاة، فهذا أمر جائز.



