أمنة نصير يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:38 ص
آمنة نصير
آمنة نصير
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة أمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن زواج المسلمة من غير المسلم أمر جائز، والمقصود بغير المسلم في هذه الحالة أهل الكتاب من الديانة المسيحية واليهودية، وليس المشركين أو من يعبد الاصنام. 

وتابعت "نصير"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن غير المسلم إذا لم يجبر المسلمة بعد الزواج على تغير دينها أو منعها من الذهاب إلى المسجد أو قراءة القرآن أو أداء الصلاة، فهذا أمر جائز.

ولفت إلى أن الأولاد سيتبعون الأب من الناحية الدينية، ولذلك رفض الفقهاء زواج المسلمة من الكتابي، خشية من أن تتسرب البنات المسلمات للزواج من أهل الكتاب، ويتناقص عدد المسلمين.

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مسيحي مسلم بوابة الفجر

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