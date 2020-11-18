تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد توني كروس، لاعب وسط منتخب ألمانيا، أن الإسبان أعطوهم درسا في كرة القدم، بينما لم يجد منتخبه الطريقة الدفاعية الصحيحة لإيقاف خطورة المنافس.

 

وحقق المنتخب الإسباني، الفوز على ضيفه الألماني، بسداسية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

 

وقال لاعب وسط ريال مدريد، في تصريحات بعد المباراة: "إسبانيا أعطتنا درسا في كل شيء، سواء بالكرة أو بدونها. لم نكن على قدر المباراة على المستوى الدفاعي".

 

وأضاف صاحب الـ30 عاما: "ألمانيا لم تظهر بالشكل المطلوب في جميع أوقات اللقاء".

 

وأتم "لم تفلح أي طريقة لإيقاف لاعبي إسبانيا. المشكلة لم تكن في الجانب الخططي".

 

واقتنصت إسبانيا بهذا الانتصار، الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين، صدارة المجموعة، وبالتالي بطاقة التأهل لنصف النهائي، بعد أن بات رصيدها 11 نقطة، مقابل 9 نقاط للألمان.

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