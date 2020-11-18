جمهورية شبين يواجه غزل شبين ودياً

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين مباراة ودية أمام فريق غزل شبين، يوم الجمعة المقبلة، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

وسبق لجمهورية شبين الخسارة من بني سويف 0-2 والتعادل أمام الترسانة 1-1 والفوز على الفيوم 3-2 خلال معسكره الذي أقيم مؤخراً بالأسيوطي سبورت.

وتعاقد الجمهورية مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، أحمد شوقي حارس إف سي مصر وغزل المحلة، وأيمن مزيكا مدافع أبو قير، وأحمد الدماطي مدافع الحمام، وصلاح فتحي أحمد ابراهيم تريكه من التليفونات، ويسري وحيد من بدر، وربيع يسري من الأوليمبي،  ومؤمن بدوي لاعب أبو قير وأحمد أبو العلا من منتخب السويس.

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