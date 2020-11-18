"عبد الهادي": ابتداءً من السبت أكمنة متحركة داخل المترو للتأكد من ارتداء الكمامة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الانفاق، إن الشرطة تعمل على منع ركوب المترو دون ارتداء الكمامة، ولكن ابتداءً من السبت المقبل سيتم اعداد أكمنة ثابتة ومتحركة داخل مترو الانفاق، لمنع أي مواطن من ركوب المتر دون الكمامة، خاصة أن بعض الركاب يرتدون الكمامة أثناء الدخول، وبعد ذلك يقومون بخلعها داخل قطار المترو.

ولفت "عبد الهادي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن غرامة عدم ارتداء الكمامة تصل لـ4 آلاف جنيه كحد أقصى، مشيرًا إلى أن شرطة النقل والمواصلات قامت بإعداد الكثير من المحاضرات للمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المواطنين قاموا بدفع الغرامة، وابتداء من يوم السبت المقبل مفيش هزار، وسيتم اعداد أكمنة سرية داخل القطار لرصد المخالفين.


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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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