التموين عن عروض الجمعة البيضاء: 10% فقط غير حقيقية

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عقب الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، على حقيقة جدية عروض الجمعة البيضاء، قائلًا: "90% من العروض جادة، ويتم تحرير محاضر ضد المخالفين الذي يقدر عددهم بـ10% فقط"، مشيرًا إلى أنه إنه حريص على شراء كل احتياجات أسرته في الجمعة البيضاء بسبب الأسعار المخفضة.



وتابع مساعد وزير التموين، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الجمعة البيضاء مسابقة تسويقية محلية عالمية، ولذلك تم اصدار قرار وزاري بأن الجمعة البيضاء تعتبر من مواسم التخفيضات، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطن بأفضل الأسعار.



ولفت إلى أن الوزارة تتأكد من خلال الفواتير من جدية العروض، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين تراقب جدية هذه العروص، وتعمل على منع أي حالة من الغش التجاري.

