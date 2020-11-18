حارس شبان قنا ينتقل لحرس الحدود لثلاث مواسم
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:38 ص
مصطفى الجندي
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إنتقل الحارس عماد حمدي، حارس مرمى فريق شبان قنا السابق، لصفوف فريق حرس الحدود، لمدة ثلاث سنوات، استعداداً لخوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.
وسبق للحارس الإنضمام لناشئين إسكو، قبل الإنضمام لأندية بهتيم، والإعلاميين، ومصر للتأمين، وسوهاج، ولعب في الموسم الماضي لفريق الشبان بقنا.
وقام عماد حمدي - مواليد 1992 - بالتوقيع للحرس لثلاث سنوات في حضور هاني الحاوي وكيل اللاعب، والعميد عمرو خليل المشرف على الكرة، واللواء مشهور المدير الإداري.
وسبق للحارس الإنضمام لناشئين إسكو، قبل الإنضمام لأندية بهتيم، والإعلاميين، ومصر للتأمين، وسوهاج، ولعب في الموسم الماضي لفريق الشبان بقنا.
وقام عماد حمدي - مواليد 1992 - بالتوقيع للحرس لثلاث سنوات في حضور هاني الحاوي وكيل اللاعب، والعميد عمرو خليل المشرف على الكرة، واللواء مشهور المدير الإداري.