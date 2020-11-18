حارس شبان قنا ينتقل لحرس الحدود لثلاث مواسم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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إنتقل الحارس عماد حمدي، حارس مرمى فريق شبان قنا السابق، لصفوف فريق حرس الحدود، لمدة ثلاث سنوات، استعداداً لخوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

وسبق للحارس الإنضمام لناشئين إسكو، قبل الإنضمام لأندية بهتيم، والإعلاميين، ومصر للتأمين، وسوهاج، ولعب في الموسم الماضي لفريق الشبان بقنا.

وقام عماد حمدي - مواليد 1992 - بالتوقيع للحرس لثلاث سنوات في حضور هاني الحاوي وكيل اللاعب، والعميد عمرو خليل المشرف على الكرة، واللواء مشهور المدير الإداري.

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