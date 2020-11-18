موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يترقب عشاق القلعة البيضاء، موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

 

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد تخطيه سموحة بهدفين مقابل هدف، فيما صعد نادي مصر إلى هذا الدور بعد عبوره وادي دجلة بنفس النتيجة.

 

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.

 

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في بطولة كأس مصر

ويلتقي الزمالك ونادي مصر يوم السبت الموافق 21 من نوفمبر الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساء.

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