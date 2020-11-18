مبروك عطية: من يدعي تفسير أحلام "حلنجي" يبيع الوهم للناس (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أمنية فوزي
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أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أنه لا يوجد شيء يسمى تفسير الأحلام، وأنه لا يوجد كتاب يسمى "تفسير الأحلام لابن سيرين".

وأوضح "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تفسير سيدنا يوسف للمنام معجزة من الله، ولكن لا يوجد مفسر أحلام بين البشر.

وأضاف الداعية الإسلامي، أنه لا يجب القياس على ما رآه الرسول في المنام لأنهم حالة خاصة، لافتًا إلى أن من يقول إنه يفسر أحلام "حلنجي" يبيع الوهم للناس.

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن 99% مما يراه الإنسان يكون حديث نفس عما يدور في رأسه، مؤكدًا أن رسالات الله لا تأتي في المنام، وانتهت على يد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن من يصلي ركعتين قبل النوم بهدف عدم رؤية الكوابيس لن يرى.

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