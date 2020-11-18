مبروك عطية: من يدعي تفسير أحلام "حلنجي" يبيع الوهم للناس (فيديو)

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أنه لا يوجد شيء يسمى تفسير الأحلام، وأنه لا يوجد كتاب يسمى "تفسير الأحلام لابن سيرين".





وأوضح "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تفسير سيدنا يوسف للمنام معجزة من الله، ولكن لا يوجد مفسر أحلام بين البشر.





وأضاف الداعية الإسلامي، أنه لا يجب القياس على ما رآه الرسول في المنام لأنهم حالة خاصة، لافتًا إلى أن من يقول إنه يفسر أحلام "حلنجي" يبيع الوهم للناس.



