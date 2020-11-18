مبروك عطية يُحذر: "اللي يشوف حاجة وحشة في المنام ويحكيها هتتحقق"
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن مسألة المنام أحمد أهم أسباب تخلف الأمة منذ زمن بعيد، لافتًا إلى أن معظم الحديث عن الأحلام والمنامات "سمك لبن تمر هندي".
وتابع "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "نحن أمة اهتمت بتفسير المنام أكثر من تفسير اليقظة"، لافتًا إلى أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن رغم أنف من يقول عكس ذلك.
وأوضح أن الخير في المنام من الله، والشر من الشيطان، معلقًا: "إللي يشوف شر ويحكيه هيحصل، والرسول حذر من ذلك"، متابعًا: "إللي يشوف حاجة وحشة في المنام ويحكيها هتتحق".
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