شهيرة لـ "عمرو الليثي": مش قادرة أصدق أن محمود ياسين مبقاش موجود

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت الفنانة شهيرة عن حزنها الشديد بسبب فراق زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا فجأة وسط حالة من الصدمة والحزن بالوسط الفني.

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس المذاع عبر قناة الحياة أنها حتى بعد وفاته لا تصدق ما حدث قائلة "مش قادرة أصدق أنه مبقاش موجود، هو كان الحياة بالنسبة لي.

من جانب آخر، تحدثت شهيرة عن علاقتهما الزوجية وأشارت إلى أن محمود ياسين كان يتمتع بالخلق والأدب مع أهل منزله وكل الناس، وأكدت علي أن سر استمرار حياتهم الزوجية هو التفاهم بينهم، قائلة: ضحيت بالتمثيل من اجل محمود ياسين و الأولاد.

و تابعت: اتخطبت لمحمود ياسين وأنا في ثانية معهد تمثيل و اتخطبتنا أثناء تصوير فيلم صور ممنوعه وكان بيقولى انتى لازم تقفى معايا و في ضهري وانا بطلع السلم و انا وافقت.

وأختتمت: محمود ياسين كان مؤدب و خلوق مع اهل بيته قبل الناس اللى بره، وأنا ضحيت بالتمثيل من أجل محمود ياسين و الأولاد.

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