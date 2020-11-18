طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، حجم إصابة أيمن أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب مصر.

وأكد أبو العلا، أن نجم الأهلي لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق بعدما خرج مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من مباراة توجو.

وأوضح الطبيب أن اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط ومع اقتراب المباراة من نهايتها كانت الرؤية الفنية لحسام البدري باستبداله ولكنه لا يعاني أي إصابة.

وكان أيمن أشرف قد خرج في الدقيقة ٨٣ من زمن مباراة توجو التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.