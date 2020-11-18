ديانج يثير قلق الأهلي بعد إصابته في مباراة مالي وناميبيا

تعرص المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، للإصابة من مباراة منتخب بلاده أمام ناميبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسقط ديانج أرضا بعد تدخل قوي مع لاعب المنتخب الناميبي ونجح الجهاز الطبي أن يعالجه الامانه شعر بآلام في قدمه مما اضطر المدير الفني للمنتخب المالي بإجراء تبديل بخروج لاعب وسط الأهلي من المباراة.

ويعتبر ديانج من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وينتظر الأهلي مباراة هامة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.