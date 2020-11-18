ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني استقر على الرقم المطلوب لبيع نجمه إيسكو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع وجود أندية إنجليزية ترغب في الحصول على خدماته.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن إيسكو يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022 وبالتالي فإن يناير المقبل هو أفضل فرصة لبيعه من أجل تحقيق استفادة مالية.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيفرتون هو الأقرب للتعاقد مع إيسكو في يناير القادم في ظل اهتمام كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق ليوفنتوس والحالي لإيفرتون بإحضاره للعب تحت قيادته مع التوفيز.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لا تمانع مسألة رحيل إيسكو عن السانتياجو برنابيو خاصة في ظل تراجع مستواه وخروجه من خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إيفرتون رصد مبلغ 20 مليون يورو للتعاقد إيسكو في فترة الشتوية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان قد حدد مبلغ 25 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية للموافقة على رحيل إيسكو لكنه مستعد الآن للتنازل وخفض مطالبه إلى 20 مليونًا من أجل رحيله في يناير القادم.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يحسم زيدان قرار رحيل إيسكو خاصة وأنه رفض في وقت سابق رحيل أي لاعب في الموسم الحالي بعد قرار الإدارة بعدم إبرام تعاقدات جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.