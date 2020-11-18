شهيرة: أرفض القبلات بأفلامي ووافقت مرة واحدة مع محمود ياسين في "صور ممنوعة"









تحدثت الفنانة شهيرة عن موقفها من القبلات في أفلامها السينمائية، وقالت إنها كانت دائما ترفض ذلك، حيث أكدت أنها دائما ترفض القبلات في اى عمل فنى لكنها وافقت على قبلة من زوجها الفنان الراحل محمود ياسين في فيلم صور ممنوعة لانه كانت تحبه .وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس المذاع عبر قناة الحياة أنها كانت دائما ترفض القبلات في أى عمل فني ولكنها وافقت على قبلة من زوجها الفنان الراحل محمود ياسين في فيلم صور ممنوعة لأنها كانت تحبه.وتابعت: "فكرة ان حد يقبلني كانت مرفوضة شكلا ومضمونا عندي، حتى أنه كانت هناك أزمة كبيرة مع المخرج أشرف فهمي في فيلم وصمة عار مع الراحل نور الشريف ورفضت القبلة".واختتمت: "كان يرفض أن أؤدى هذا الفيلم من الأساس لكني أصريت على اني أعمله لأنه عن قصة نجيب محفوظ".