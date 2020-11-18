الزمالك يخطط لضم نجم الوداد المغربي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يسعى مسؤولو نادي الزمالك، لعقد صفقة جديدة مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال سوق الانتقالات الجارية.


وحسب مصادر صحفية، فإن الزمالك يسعى للتعاقد مع وليد الكارتي، نجم خط وسط الوداد.


وأوضحت، الزمالك يريد تقوية وسط ميدانه بضم لاعب قوي مثل الكارتي، الذي يمتلك خبرة كبيرة أفريقياً.


ونوهت، أن الزمالك طلب من نجمه المغربي محمد أوناجم، التدخل لإقناع الكارتي بالانتقال للقلعة البيضاء.


وطالب اللاعب من الزمالك الدخول في مفاوضات مع الوداد، مع تسهيلات منه من أجل الانتقال للأبيض، وتحقيق رغبته، خاصة وأن النادي المغربي لن يقف أمامه، في حال الاحتراف، ووجود الثنائي "بن شرقي وأوناجم" شجعه على التواجد في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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