مفاجأة.. شهيرة: محمود ياسين سجل القرآن كاملا بصوته قبل وفاته

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشفت الفنانة شهيرة، النقاب عن مفاجأة تخص زوجها الفنان القدير الراحل محمود ياسين، قائلة إنه قام بتسجيل القرآن الكريم كاملًا بصوته وكان حلمه أن يظهر هذا التسجيل للناس.

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثىي ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، أنها لا تعرف أين هذا التسجيل قائلة: "لكن للأسف أنا مش عارفه التسجيل ده فين وأناشد اللى عنده التسجيل ده يظهره".

وعلي جانب آخر، تحدثت شهيرة خلال اللقاء عن تفاصيل حالة الراحل الصحية قبل وفاته وقالت إن أول تشخيص كان من جراح المخ و الأعصاب دكتور حسن حسني والذي أوضح أنه يعاني من تصلب في الشرايين أدى إلى زهايمر في بدايته منذ ٧ سنوات وأنه كان واعيا ويعلم من حوله وخاصة هي وأبناءه و وزملائه وأبرزهم نور الشريف وباقي النجمات، ورجاء الجداوي التي على الرغم من أنهما لم يتشاركا كثيرا سينمائيًا ولكن مجرد ما ذكر اسمها عرفها.

وعن وفاة عدد من النحوم قالت شهيرة: هو علم بوفاة محمود عبد العزير ونور الشريف ولكني لم أخبره بوفاة فاروق الفيشاوي لانه صديق مقرب منه جدا و بيحبه.


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