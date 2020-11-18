جمهورية شبين يضم ظهير التليفونات ويستغني عن بيكا





وقام تريكة بالتوقيع للجمهورية لمدة موسمين، ويعد من مواليد 1996، وسبق له الإنضمام لصفوف الناشئين بالأهلي.



وشارك اللاعب في تدريبات فريقة الجديد استعداداً لخوض المباريات الرسمية التي ستنطلق في 25 نوفمبر الحالي.





كما رحل عن صفوف الفريق المنوفي اللاعب عبد الله أحمد بيكا الذي قام بالتوقيع مؤخراً لمدة موسمين قادما من صفوف دكرنس.

يواصل فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاته تدعيم صفوفة، استعدادا لخوض الموسم المقبل من دوري القسم الثاني 2020-2021 بالحصول على توقيع اللاعب احمد ابراهيم "تريكه" ظهير أيسر فريق تليفونات بني سويف.