فرنسا تتغلب على السويد 4-2 وتتأهل للمربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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نجح منتخب فرنسا على نظيره السويدي بنتيجة 4-2، أمس الثلاثاء، على ملعب دو فرانس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا.

 

تقدم فيكتور كلايسون للضيوف في الدقيقة 4، ورد الديوك بثلاثية تناوب عليها جيرو "هدفين" وبنجامين بافارد في الدقائق 16 و36 و59.

 

وقلص روبن كوايسون الفارق بالهدف الثاني للسويد في الدقيقة 88، وضاعف كينجسلي كومان، الغلة للفرنسيين في الدقيقة (90+5).

 

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 16 نقطة ليبتعد بصدارة المجموعة، بعد تأكيد تأهله للمربع الذهبي منذ الجولة الماضية، بينما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

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