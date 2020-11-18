شهيرة: ضحيت بالتمثيل علشان محمود ياسين والأولاد.. والتفاهم بيننا سر نجاح زواجنا

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تحدثت الفنانة شهيرة عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وقالت أن علاقتهما كانت مستقرة ويسودها التفاهم وهذا هو سر نجاح زواجهما.



وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس المذاع عبر قناة الحياة: لما كنت بزعل منه كنت أذهب اليه و أقوله حقك عليا ياحبيبي وأبوسه وأطيب خاطره.



وأشارت إلى أن محمود ياسين كان يتمتع بالخلق والأدب مع أهل منزله وكل الناس، وأكدت علي أن سر استمرار حياتهم الزوجية هو التفاهم بينهم، قائلة: ضحيت بالتمثيل من اجل محمود ياسين و الأولاد.



و تابعت: اتخطبت لمحمود ياسين وأنا في ثانية معهد تمثيل و اتخطبتنا أثناء تصوير فيلم صور ممنوعه وكان بيقولى انتى لازم تقفى معايا و في ضهري وانا بطلع السلم و انا وافقت.



وأختتمت: محمود ياسين كان مؤدب و خلوق مع اهل بيته قبل الناس اللى بره، وأنا ضحيت بالتمثيل من أجل محمود ياسين و الأولاد.



