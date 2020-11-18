إسبانيا تكتسح ألمانيا بسداسية وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اكتسح منتخب إسبانيا، نظيره الألماني، بعدما حقق فوزا عريضًا عليه بنتيجة (6-0) ، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليحسم الماتادور عبوره لنصف نهائي البطولة.

 

أحرز أهداف منتخب إسبانيا، كل من موراتا في الدقيقة 17، ورودري في الدقيقة 38، وفيران توريس ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 33 و55 و72، وأوريازابال في الدقيقة 89.

 

وبهذا الانتصار، يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة.

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