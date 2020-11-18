لجنة الفيروسات تكشف عن أعراض جديدة لكورونا (فيديو)

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن ظهور أعراض جديدة على مرضى كورونا بجانب الأعراض المعروفة، مثل؛ أعراض الجهاز الهضمي، الإسهال، وآلام وتقلصات في المعدة والأمعاء، ميل للقئ، وقئ، وصداع شديد، بجانب الأعراض الأساسية للفيروس.





ولفت "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن 25% من مرضى كورونا لا يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدًا أن ارتفاع درجة الحرارة ليس شرطًا للإصابة بفيروس كورونا.





وشدد عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، على أن الخطورة تكمن الآن في مصابي كورونا الذين لا تظهر عليهم الأعراض.





وحذر "خطاب"، من أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الكلام، لافتًا إلى أن ارتداء الكمامة يقلل احتمالية نقل العدوى من 100% إلى 1.5%.



