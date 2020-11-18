جابر طايع: "الأوقاف" قررت فصل إمامين لهذا السبب

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعمل على التخلص من كل النتوءات أو أي شيء يعكر صفو الأئمة الوسطيين، الذين يعول عليهم في بناء وعي الشعب المصري، ولذلك قامت الوزارة بفصل أحد الائمة الذي انتمى إلى إحدى الجامعات الخارجية التي بها انتماءات اخوانية، دون إذن الوزارة.





وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الوزارة قامت بفصل إمام آخر له منهج يبعد عن المنهج الوسطي للأزهر الشريف، وهذا يأتي في إطار تنقية صفو الدعاة من الأفكار الهدامة.





استقبل الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم فضيلة الشيخ جمال عواد مدير عام مديرية أوقاف بورسعيد وفضيلة الشيخ أحمد قوطة مدير الدعوة لتسليم تعليم بورسعيد 37 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لتوزيعها على مكتبات مدارس المحافظة.





وأكد وكيل الوزارة أن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير تهدف لنشر الفكر الوسطى المستنير وتحصين العقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة معربا عن سعادته بهذه المبادرة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



