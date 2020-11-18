جابر طايع: "الأوقاف" قررت فصل إمامين لهذا السبب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:18 ص
جابر طايع
جابر طايع
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعمل على التخلص من كل النتوءات أو أي شيء يعكر صفو الأئمة الوسطيين، الذين يعول عليهم في بناء وعي الشعب المصري، ولذلك قامت الوزارة بفصل أحد الائمة الذي انتمى إلى إحدى الجامعات الخارجية التي بها انتماءات اخوانية، دون إذن الوزارة.

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الوزارة قامت بفصل إمام آخر له منهج يبعد عن المنهج الوسطي للأزهر الشريف، وهذا يأتي في إطار تنقية صفو الدعاة من الأفكار الهدامة. 

استقبل الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم فضيلة الشيخ جمال عواد مدير عام مديرية أوقاف بورسعيد وفضيلة الشيخ أحمد قوطة مدير الدعوة لتسليم تعليم بورسعيد 37 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لتوزيعها على مكتبات مدارس المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير تهدف لنشر الفكر الوسطى المستنير وتحصين العقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة معربا عن سعادته بهذه المبادرة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف باهي أن كل مجموعة من مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة وتشتمل كل مجموعة على 20 كتابًا بهدف توزيعها على مكتبات المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية مشيرا إلى أنه تم التوزيع بدءا بمدرسة القناة الابتدائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الأوقاف بوابة الفجر الفجر الأوقاف

أخبار تهمك

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير الفيراري

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" الصحة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يخطط لضم نجم الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: عام ٢٠٢١ هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية

الأوقاف تهدي 110 مجموعة من سلسلة "رؤية" لدولة السودان

الأوقاف توزع 37 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير على تعليم بورسعيد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

03:41 ص

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" الصحة تكشف التفاصيل

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

10:35 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»